PERUGIA, 11 SET - E' in programma domenica 12 settembre alle 15 al "Campo de li Giochi Marcello Formica e Paolo Giusti", la Giostra della Rivincita della Quintana di Foligno. La Sfida, che si era svolta lo scorso 7 agosto (slittata di un paio di mesi a causa del Covid) era stata vinta dal cavaliere folignate Luca Innocenzi, per il rione Cassero. A contendergli la vittoria, domenica, i portacolori degli altri nove rioni in cui è suddivisa la città. All'edizione di domenica dello storico torneo cavalleresco sono attesi, tra i vari ospiti - riferisce l'Ente Giostra in una nota - monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Foligno e Assisi, l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio Garcia De Alba Zapeda, padre Enzo Fortunato direttore della sala stampa del Sacro convento di Assisi. L'autore del Palio di Giostra è l'artista milanese Giovanni Kronenberg. Il corteo storico vedrà inoltre la presenza della madrina della Quintana, Federica Moro, e della madrina della Quintana a New York, Eleonora Pieroni. Durante la Giostra si esibirà la Fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuoli del Friuli.