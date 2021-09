Il sindaco di Vallo di Nera tra gli undici virtuosi d'Italia

(ANSA) - PERUGIA, 11 SET - L'Associazione nazionale "Comuni virtuosi" ha annunciato al sindaco di Vallo di Nera, Agnese Benedetti, di essere nella rosa degli undici finalisti che si aggiudicheranno il titolo di "sindaco virtuoso d'Italia".

Si tratta di enti locali piccoli e grandi - spiega una nota dello stesso Comune - scelte da una commissione per "spirito di servizio, passione per il territorio, amore per la bellezza e le persone". In finale con la Benedetti ci sono i primi cittadini di Crema, Dossena, Cerignale, Macchiagodena, Sestri Levante, Vietri Potenza, Olivieri, Berceto, Scontrone, Fornovo di Taro.

Dopo la prima selezione la parola è passata ai cittadini per la votazione finale. Tutti, anche i non residenti, potranno votare online il sindaco preferito per l'aggiudicazione del titolo di più virtuoso d'Italia, collegandosi al sito dell'Associazione www.comunivirtuosi.org.

"Per me è stata una sorpresa del tutto inaspettata - commenta Agnese Benedetti - non sapevo neppure di essere stata segnalata per questo riconoscimento. La notizia mi ha dapprima imbarazzato e poi ha lasciato il posto alla soddisfazione. Ringrazio sentitamente l'Associazione per l'opportunità offerta e per la benevolenza che ci ha riservato. Fa piacere che l'impegno portato avanti insieme ai cittadini, ai collaboratori e ai tanti amici di Vallo di Nera e delle sue frazioni, sia stato apprezzato. Siamo piccoli ma sono felice che le attenzioni nella cura, nella difesa e nella valorizzazione e nell'accoglienza, possano costituire un concreto esempio. Vallo di Nera è un comune con problemi come tanti altri, ma con molte, eccezionali risorse che vanno dallo spiccato spirito di comunità, al paesaggio, alle ricchezze artistiche, storiche, gastronomiche e tradizionali". (ANSA).