In Umbria disponibili più di 145 mila dosi vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 10 SET - Sono 145 mila 461 le dosi di vaccino Covid attualmente disponibili in Umbria per la somministrazione. In base al sito della Regione aggiornato al 10 settembre ne sono state infatti inoculate un milione 210.443 del milione 355.904 finora consegnate.

I prenotati per l'immunizzazione sono ora 49.232.

Nell'ultimo giorno sono stati altri 4.431 i residenti che hanno completato il ciclo di vaccinazione, il 74,49 per cento del totale. In 1.109 hanno invece ricevuto la prima dose, l'84,82. (ANSA).