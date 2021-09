Accordo per ricostruire Castelluccio con tecniche innovative

(ANSA) - PERUGIA, 10 SET - "Studi applicativi di una soluzione di isolamento sismico al suolo - ground isolation - per la restituzione urbana sismicamente sicura di Castelluccio di Norcia". È questo l'oggetto dell'accordo sottoscritto nei giorni scorsi da Stefania Tibaldi, dirigente del servizio Protezione civile ed emergenze per la Regione Umbria, dal direttore Stefano Nodessi Proietti per l'Ufficio speciale della ricostruzione, dal sindaco Nicola Alemanno per il Comune di Norcia e dal prof. Giovanni Gigliotti per l'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale.

"L'accordo è finalizzato ad applicare alla ricostruzione post sisma 2016 della frazione di Castelluccio di Norcia tecniche antisismiche innovative e avanzate, in grado di preservare l'integrità degli edifici da futuri eventi e quindi preservare l'unicità dell'intero abitato inserito in un contesto di straordinario pregio paesistico-ambientale nonché di contribuire allo svolgimento di studi e di ricerche volti a favorire lo sviluppo delle innovazione delle strategie e delle metodologie di intervento per la riduzione del rischio sismico di strutture esistenti danneggiate dal terremoto e la realizzazione di quelle nuove sostitutive", viene spiegato dai firmatari.

Il cronoprogramma concordato prevede di far partire i lavori - sia pubblici che privati - entro l'estate del 2022. (ANSA).