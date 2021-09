Altri 7 dipendenti no vax sospesi dalla Usl Umbria 2

(ANSA) - TERNI, 09 SET - Sale a 11 il numero di dipendenti e convenzionati dell'Azienda Usl Umbria 2 sospesi dal servizio perché non vaccinati.

La direzione aziendale - in base a quanto si apprende - ha infatti adottato altre sette delibere di sospensione. Nello specifico sono coinvolti cinque dipendenti (due infermieri, un tecnico radiologo, un assistente sanitario e un tecnico di laboratorio) e due convenzionati, medici del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica).

I sette si aggiungono alle altre quattro persone già precedentemente sospese con la stessa motivazione, mentre altri quattro dipendenti verso i quali era stato assunto il provvedimento si sono nel frattempo vaccinati. (ANSA).