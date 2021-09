Tre ricoverati Covid in meno in ospedali dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 SET - Fanno registrare un calo dei ricoverati Covid in ospedale, 56, tre in meno di mercoledì, sei, dato stabile, nelle terapie intensive, mentre risalgono leggermente gli attualmente positivi, ora 1.521, 13 in più. E' il quadro che scaturisce dai dati aggiornati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 111 nuovi positivi, 97 guariti e un nuovo morto.

Sono stati analizzati 1.806 tamponi e 3.763 test antigenici, con un tasso di positività del 1,99 per cento (1,17 il giorno precedente e 2,16 lo stesso giorno della scorsa settimana).

