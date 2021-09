Provincia Perugia, tutto pronto per avvio anno scolastico

(ANSA) - PERUGIA, 09 SET - In vista della riapertura del nuovo anno scolastico 2021/2022 la Provincia di Perugia, settore Edilizia scolastica, con tutti i suoi tecnici, ha lavorato per mettere a disposizione il proprio patrimonio scolastico (90 edifici per una superficie di oltre 1.400.000 metri cubi) in maniera idonea e funzionale alle esigente degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Premesso che il legislatore prevede la distanza di sicurezza "ove possibile salvo se gli edifici non lo consentano" e l'obbligo della mascherina, la Provincia di Perugia - spiega l'ente - si è impegnata a ricercare nuovi spazi negli istituti secondari che ne avevano fatto richiesta.

Per quanto riguarda Perugia, il liceo Galileo Galilei, oltre alla sede principale e a quella distaccata, potrà usufruire di un piano dell'Istituto Enrico Fermi e un piano della Palazzina Prosciutti, di proprietà dell'Università per Stranieri. Gli affitti per il primo anno saranno pagati dal Ministero dell'Istruzione. Il liceo Alessi, oltre alla sede principale, manterrà quella di Madonna Alta presso il Pascal-Cavour-Marconi, mentre Itis Volta disporrà, per dieci classi, della sede di Olmo dove sono stati eseguiti lavori di adeguamento funzionale. L'Iis Giordano Bruno acquisirà spazi nella sede principale, grazie a una razionalizzazione interna, e con tre classi si sposterà al vicino Pascal-Cavour-Marconi. Per il liceo Classico Mariotti, in via degli Sciri, la Provincia acquisirà in locazione alcune aule adiacenti alla struttura di proprietà privata. Per i restanti Istituti non ci saranno variazioni sostanziali. (ANSA).