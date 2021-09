Morroni, l'Umbria può diventare cuore nazionale dello sport

(ANSA) - TERNI, 09 SET - "L'Umbria è una palestra a cielo aperto che si presta quasi in maniera naturale allo svolgimento di tante attività sportive tradizionali e innovative. Se ci mettiamo anche un po' di intelligenza, creatività, capacità progettuale, può diventare non solo il cuore verde d'Italia, ma il cuore di riferimento nazionale per lo svolgimento di tante attività sportive che potranno trovare nel nostro territorio un luogo ideale": a dirlo è stato il vicepresidente della Regione, Roberto Morroni, in occasione della visita del presidente del Coni, Giovanni Malagò, al cantiere del PalaTerni. "Questa giornata - ha sottolineato - ci dà l'opportunità di rimarcare il valore esemplare di questo intervento per una serie di ragioni.

Innanzitutto vi è un rigoroso rispetto del cronoprogramma, ciò significa che anche in Italia le cose quando ci sono la giusta volontà, il giusto impegno e gli interlocutori seri possono e debbono essere fatte con quella tempestività, quella precisione e quel rigore che esse meritano. Complimenti per questo al gruppo Salini e all'amministrazione comunale".

Per Morroni inoltre "se oggi vogliamo pensare ad opere importanti di cui il nostro Paese ha estremo bisogno, la formula del partenariato pubblico-privato rappresenta l'asse centrale a cui guardare". "Questa - ha poi aggiunto il vicepresidente sempre in merito al PalaTerni - è un'opera di ricucitura e riqualificazione del tessuto urbano". (ANSA).