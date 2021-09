I 75 anni del Teatro lirico sperimentale di Spoleto "Belli"

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 09 SET - Giornata di festeggiamenti per il Teatro lirico sperimentale di Spoleto "Belli", in occasione dei suoi 75 anni di attività. Per l'occasione, anche il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha inviato un messaggio in cui ricorda che "le celebrazioni per la settantacinquesima edizione della Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell'Umbria, apertesi con il conferimento della Targa del Presidente della Repubblica, culminano questa sera con il concerto dell'orchestra del Teatro 'Adriano Belli', diretta dal Maestro Carlo Palleschi. Una ricca e importante tradizione musicale, attiva sul territorio da tre quarti di secolo, trova così il giusto riconoscimento - osserva il ministro - per l'opera svolta nel corso dei decenni. Un lavoro costante di ricerca e formazione dei giovani talenti della lirica, reso possibile dalla passione di artisti, interpreti e musicisti e dal suo entusiasmo, che rende onore a quello del fondatore".

In programma, nel foyer del Teatro Nuovo di Spoleto, l'emissione di un annullo postale con cartolina celebrativa, ad ingresso libero dalle ore 15.15. alle ore 20.45. Alle ore 20.30, sempre al Teatro Nuovo, il Concerto celebrativo, diretto dal Maestro Palleschi. In scena in qualità di solisti i cantanti ex vincitori del Concorso di Canto di Spoleto, con l'Orchestra dello stesso Teatro lirico sperimentale.

"L'opera svolta costantemente dal Teatro Belli durante questo lungo arco di tempo, che rappresenta una straordinaria tappa del suo percorso - ha affermato invece, in un suo messaggio, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei - ha sempre permesso di proporre un programma che fosse di alta qualità e attrattivo sia per amatori che neofiti, richiamando un pubblico anche di fuori regione, esempio concreto di come gli eventi possano e debbano essere volano per la promozione, oltre che culturale, dell'intero territorio umbro". (ANSA).