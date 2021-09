Malagò, a breve risposte chiare sul Green pass per i dilettanti

(ANSA) - TERNI, 09 SET - L'interlocuzione del Coni con il governo "è costante, sappiamo benissimo che bisogna allinearsi con una proposta che sia univoca a prescindere dai territori e quant'altro": a dirlo è stato oggi il presidente del Comitato olimpico nazionale, Giovanni Malagò, rispondendo all'ANSA a margine di un'iniziativa a Terni, in merito al tema del Green pass obbligatorio anche per i ragazzi oltre i 12 anni iscritti ad attività sportive dilettantistiche al chiuso. Questione che sta sollevando problematiche e polemiche tra famiglie e gestori di società. "Io credo che a breve, forse la prossima settimana - ha aggiunto - potremo avere delle risposte chiare in questo senso".

"Sappiamo benissimo - ha affermato Malagò - che tutto quello che è la ripresa post Covid già di per sé implica, per evidenti problemi che esistono, delle complicazioni sugli introiti delle scuole di sport. Non possiamo rischiare di essere penalizzati, nel rispetto massimo della tutela degli altri che si iscrivono".

