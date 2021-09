Ad Orvieto cambia sede punto vaccinale Covid Usl Umbria 2

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 09 SET - Cambia sede il punto vaccinale di Orvieto dell'Usl Umbria 2: da sabato alle 8 il servizio sarà operativo nei nuovi locali in località Fontanelle di Bardano, via dei Vasari 11, nelle adiacenze dei servizi SerD e Csm dell'Azienda Sanitaria. Lo rende noto la direzione strategica del distretto sociosanitario.

L'hub, attivato temporaneamente nel periodo estivo presso la palestra dell'istituto scolastico di Sferracavallo per consentire l'esecuzione dei lavori di miglioramento dei locali di via dei Vasari, tornerà quindi attivo in prossimità della sua sede naturale per consentire il regolare svolgimento delle lezioni nella scuola elementare. Dopo lo spostamento degli arredi e gli interventi di sanificazione, che verranno eseguiti tra venerdì e sabato mattina, la palestra tornerà infatti nella piena disponibilità della direzione didattica dell'istituto di Sferracavallo in vista della prossima riapertura dell'anno scolastico. (ANSA).