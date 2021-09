Uj a Terni, tutto esaurito per Rea-Mannoia e abbonamenti

(ANSA) - TERNI, 08 SET - Sarà il pianoforte il protagonista della serata inaugurale di Umbria Jazz Weekend, al via il 16 settembre a Terni: sul palco dell'Anfiteatro Romano ci saranno Rita Marcotulli con Dado Moroni e il quintetto di Sergio Cammariere, concerto per il quale sono ancora disponibili i biglietti.

Disponibilità anche per le serate del 17 e 19 settembre, rispettivamente con Monty Alexander ed El Comité e Mauro Ottolini. Sold out invece il concerto del 18, Danilo Rea con special guest Fiorella Mannoia e Ida Nielsen con i Funkbots, e gli abbonamenti per le quattro serate.

Intensa è la programmazione anche nei locali: otto quelli che ospiteranno tutti i giorni concerti pomeridiani e serali.

Infine, prevista una location d'eccezione: la Cascata delle Marmore dove si esibiranno, domenica 19 settembre, alle 11.30, i Funk Off. (ANSA).