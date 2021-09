Melasecche, su abbonamenti chiesto chiarimenti a Ministero

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - "Con riferimento alle numerosissime richieste di chiarimento in merito alla possibilità di rimborso degli abbonamenti scolastici è stata esplicitamente rinnovata la richiesta di una risposta formale da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, tramite la Commissione apposita, Igmt, della Conferenza Stato-Regioni": lo ha annunciato l'assessore regionale Enrico Melasecche. "Nel frattempo - ha aggiunto - le imprese di trasporto sono state da me informate sulla possibilità di poter procedere ai rimborsi previa rassicurazione da parte del Ministero, che verrà ulteriormente sollecitato dalla Commissione la quale, su richiesta dell'Assessorato, ha ulteriormente posto all'ordine del giorno della prossima seduta il problema. In caso di auspicabile conferma della possibilità di procedere ai rimborsi - ha concluso l'assessore - le imprese potranno provvedere come in passato con il rilascio di voucher o meccanismo analogo". (ANSA).