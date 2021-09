Controlli straordinari forze polizia Perugia a Fontivegge

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - Una operazione straordinaria di controllo del territorio è stata svolta dalle forze di polizia, coordinate dalla Questura, nel quartiere di Fontivegge. E' stata finalizzata in particolare alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga, della prostituzione, dei reati predatori e l'immigrazione clandestina.

Verifiche sono state compiute in cinque esercizi pubblici, su diversi veicoli e 39 persone. Nei giardini retrostanti via del Macello, è stato rintracciato - riferisce la Questura - un romeno risultato, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, destinatario di un provvedimento di espulsione. E' stato quindi foto segnalato e condotto al Centro di permanenza di Bari per essere poi rimpatriato.

Inoltre, in piazza del Bacio, la squadra mobile ha arrestato per evasione un nigeriano che era sottoposto agli arresti domiciliari. (ANSA).