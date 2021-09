Serafico Assisi celebra 150 anni al servizio dei disabili

(ANSA) - PERUGIA, 07 SET - Migliorare l'accessibilità alle cure per le persone con disabilità complessa sarà la nuova sfida dell'istituto Serafico di Assisi alla luce dei suoi 150 anni. Un tema che farà da filo rosso alle celebrazioni e alle iniziative in programma per questo "traguardo importante", come è stato annunciato durante la conferenza stampa che si è svolta nel Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia.

La presidente della Regione Donatella Tesei ha sottolineato che il Serafico "è un patrimonio dell'Umbria e del Paese" e "caratterizza la regione e il suo spirito". "Questi 150 anni - ha aggiunto - sono una tappa che segna un traguardo, ma ce ne sono ora altri da portare avanti insieme".

A ringraziarla per l'ospitalità nella sede della Regione è stata Francesca Di Maolo, presidente del Serafico, la quale ha ricordato che l'Istituto "è parte del servizio sanitario regionale".

Moderata da padre Enzo Fortunato del Sacro convento di Assisi, la presentazione delle iniziative per i festeggiamenti ha visto, tra gli altri, anche gli interventi di mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, che ha definito il Serafico "il luogo dell'abbraccio".

I 150 anni sono un traguardo da cui ripartire - è stato quindi affermato - e che scandisce le tappe di una storia che inizia dal lontano 17 settembre 1871, quando San Ludovico da Casoria decise di fondare ad Assisi un'Opera dedicata a San Francesco, che si prendesse cura di bambini e ragazzi ciechi e sordi. Oggi il Serafico viene considerato un modello di eccellenza italiana ed internazionale nella riabilitazione, nella ricerca e nell'innovazione medico scientifica per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Accoglie e cura ogni giorno 165 pazienti, provenienti da 15 regioni d'Italia, per un totale di 13.219 trattamenti riabilitativi e 24.236 educativi e occupazionali all'anno. Le persone al servizio degli utenti sono oltre 200, di cui 184 dipendenti. (ANSA).