In Umbria ancora più guariti Covid dei nuovi positivi

(ANSA) - PERUGIA, 07 SET - Ancora un giorno con più guariti dal Covid, 120, che nuovi casi, 104, in Umbria dove non sono stati registrati nuovi morti nell'ultimo giorno e scende ancora il numero degli attualmente positivi, 1.577, 16 in meno. E' il quadro delineato sul sito della Regione.

Stabili, 57, i ricoverati negli ospedali con sei posti occupati in terapia intensiva (erano sei).

Sono stati analizzati 2.450 tamponi e 5.600 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 1,29 per cento (era 0,43 lunedì e uno lo stesso giorno della scorsa settimana).

(ANSA).