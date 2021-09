E-Distribuzione inaugura nuova sede operativa Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 07 SET - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha inaugurato la nuova sede operativa di Norcia, in viale del Lavoro. Fa parte dell'Unità operativa Foligno-Spoleto ed è considerata un altro passo nel cammino di ricostruzione della città di San Benedetto e di tutto il territorio colpito dal terremoto del 2016.

Una scelta che conferma la volontà di Enel - si legge in un suo comunicato - di rafforzare la propria presenza nell'area di Norcia e di investire per la digitalizzazione e l'innovazione della rete.

Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, l'assessore Giuseppina Perla, il comandante della compagnia dei carabinieri di Norcia Simone Alfano, il responsabile E-Distribuzione area centro nord Francesco Rondi, quello E-Distribuzione Zona Umbria Davide Balzini, il responsabile sicurezza e ambiente area centro nord Fabio Rughi ed il referente affari istituzionali Enel Toscana e Umbria Emiliano Maratea.

La sede E-Distribuzione di Norcia è un edificio definito ampio e funzionale, che si estende per quasi mille metri quadri, con uffici, magazzini, spogliatoi e mezzi speciali a disposizione della squadra dei sei operativi. Il presidio, insieme alla squadra di Spoleto, gestisce gli impianti elettrici di media e bassa tensione nei territori comunali di Norcia, Cascia, Preci, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Sellano per un totale di 725 chilometri quadrati, in cui sono presenti 873 chilometri di linee elettriche, tre impianti primari e 273 cabine secondarie a servizio di oltre 11.500 clienti. (ANSA).