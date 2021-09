Costanza Laliscia pronta a difesa titolo europeo Endurance

(ANSA) - PERUGIA, 07 SET - Si presenta da campionessa uscente, pronta a difendere la medaglia d'oro conquistata il 17 agosto 2019, Costanza Laliscia, la ventunenne amazzone perugina del Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy, che sarà fra i protagonisti del Fei, Endurance european championship 2021, il Campionato europeo in programma il prossimo 11 settembre a Ermelo, in Olanda.

Alla sua settima convocazione in nazionale per Campionati europei o mondiali, la giovane perugina sarà in sella ad Assim du Barthas, arabo grigio del 2010. "La medaglia d'oro già conquistata - ha sottolineato Laliscia - fa sì che questa sia una gara speciale. Avere tutti gli occhi addosso non mi fa comunque perdere di vista quello che è l'obiettivo più importante: completare i 160 chilometri assieme ad Assim du Barthas, compiendo insieme a lui un ulteriore passo in avanti nel nostro cammino di crescita. I lunghi mesi di preparazione hanno confermato ulteriormente la fiducia che ripongo nel mio cavallo, condivisa con il mio staff e con i tecnici della Federazione italiana sport equestri anche in occasione dello stage che abbiamo svolto agli inizi di agosto".

A Ermelo Costanza Laliscia e Assim du Barthas rappresenteranno l'Italia insieme ad altri quattro binomi italiani. (ANSA).