Controlli in cantieri edili, 24 denunce e sanzioni

(ANSA) - PERUGIA, 07 SET - Sono 24 le persone denunciate e ammende complessive per quasi 50 mila euro comminate, sono il bilancio dei controlli straordinari svolti da carabinieri e Ispettorati territoriali del lavoro nei cantieri edili di tutta la regione.

I tre diversi servizi finalizzati al contrasto del lavoro sommerso - viene spiegato in una nota dell'Arma - hanno riguardato 17 cantieri e 27 aziende. I militari dei comandi provinciali di Perugia e Terni, insieme ai locali Nuclei carabinieri Ispettorato del lavoro, hanno rilevato alcune violazioni, ritenute anche "gravi", alle norme del decreto legislativo 81/2008, a carico sia dei titolari delle ditte che dei committenti. Le principali inadempienze hanno riguardato la formazione dei lavoratori sui rischi per la salute, l'omessa verifica delle condizioni di sicurezza, la mancata designazione del coordinatore della progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre all'omessa redazione o verifica del piano operativo di sicurezza (Pos).

Oltre alle 24 denunce e ad ammende sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 15 mila euro, oltre ad una maxi-sanzione per l'impiego di lavoratori in nero. Questa ha comportato anche un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. (ANSA).