Comune Assisi saluta tenente colonnello Vetrulli

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 07 SET - Il Comune di Assisi ha salutato il tenente colonnello Marco Vetrulli che, dopo quasi cinque anni, lascia il comando della locale compagnia carabinieri per assumere un "importante" incarico presso il Comando Legione dell'Umbria. L'Amministrazione lo ha ringraziato "per il lavoro svolto a favore della comunità, garantendo la sicurezza dei cittadini nella vita di tutti i giorni e l'ordine pubblico in occasione dei tanti eventi che si svolgono in questa città".

Al tenente colonnello Vetrulli è stato quindi consegnato un encomio solenne con cui il Comune esprime gratitudine "per avere assicurato, in armonia con le prerogative istituzionali e con grande professionalità la prossimità dell'Arma alle esigenze del cittadino, adoperandosi per assicurare il mantenimento dell'ordine e delle sicurezza pubblica e per i delicati servizi svolti nella gestione emergenziale della pandemia da Covid 19".

