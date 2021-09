Pnrr, a Scuola umbra corsi per pubblica amministrazione

(ANSA) - PERUGIA, 06 SET - Il Piano italiano per la ripresa e resilienza, le opportunità e le sfide a livello centrale e regionale, il contesto, la strategia e le metodologie progettuali saranno il 7 settembre al centro del corso di formazione organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica in collaborazione con il Seu Servizio Europa.

Il seminario, riservato a direttori e dirigenti regionali e agli amministratori delle Società partecipate della Regione, illustrerà in formula intensiva logica e obiettivi del Pnrr - è detto in un comunicato di Villa umbra - in linea con gli incontri promossi in materia questa estate dalla Regione con il sistema delle partecipate locali. Il seminario, in svolgimento in modalità fad sincrona, è stato inserito all'interno del Pra Piano di rafforzamento amministrativo personale, Regione Umbria, Piano formativo integrato 2017-2020, finanziato dal Fondo sociale europeo, appositamente aggiornato per cogliere le opportunità offerte dal Pnrr, nell'ambito dell'Asse 4: capacità istituzionale e amministrativa. L'obiettivo del corso è di fornire un primo inquadramento del Piano italiano per la ripresa e resilienza attraverso l'analisi delle sei missioni in cui è articolato, approfondire il sistema di governance che è stato definito a livello comunitario e nazionale per la sua attuazione e, ultimo ma non meno importante, avviare un confronto sugli impatti della futura fase attuativa definendo sistema di pianificazione, gestione e controllo.

Temi che il 7 settembre, dalle 9 alle 14, saranno sviluppati e approfonditi da un team qualificato, di docenti di rilievo ministeriale e universitario nazionale, esperti di pianificazione strategica con lunga esperienza in materia di fondi comunitari e coinvolti, a vario titolo, nell'attuale processo di definizione del Pnrr. (ANSA).