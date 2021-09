(ANSA) - PERUGIA, 05 SET - Sono soddisfatti per il "successo" della serata gli organizzatori del "Premio Aila Progetto Donna-Edizione speciale Todi".

Presentato da Andrea Roncato, l'evento è stato preceduto da una breve introduzione del professor Francesco Bove, presidente della Fondazione Aila per la lotta all'artrosi e all'osteoporosi il quale ha sottolineato come la prevenzione, di cui si occupa da anni la sua associazione, sia strettamente connessa all'informazione e alla cultura. Tra i nomi omaggiati, l'attore Alessio Boni, interprete di molti film dalla parte delle donne, per il teatro l'attrice Federica Di Martino, Emilia Costantini per la carta stampata, Stefano Fresi per il cinema e l'avvocato Antonella Succi per i diritti civili.

"Due mani che aiutano - ha detto Boni, secondo quanto riferisce una nota degli organizzatori - sono più sante di due mani che pregano. Non mi ricordo chi l'ha detto ma penso che tale frase si adatti bene. Parlare è facile. Fare fatti è diverso. Il professor Bove sono 21 anni che fa fatti. Senza il lavoro delle associazioni non ce la faremmo mai. L'Italia non ce la farebbe.

Parte tutto da una mente. E sono testimone della nascita dell'Aila, 21 anni fa. Se vogliamo chiudere in bellezza: 21 grammi è il peso dell'anima". L'attore ha ricevuto il premio da Gabriele Lavia.

Nell'ambito dell'iniziativa si è svolta anche una tavola rotonda su "Progetto donna, cultura, arte, società e salute". Tra gli intervenuti, la presidente della Fondazione Bellisario Lella Golfo, il direttore di Rai Due Ludovico Di Meo, Antonella Cinque, ex presidente Aifa, Jessica Faroni, presidente Aiop, Rosanna Lambertucci, l'oncologo Francesco Cognetti.

In serata, al Borgo dei Cipressi di Todi, Music&Science: affollato concerto con gli Affetti Collaterali, con la partecipazione anche di Anna Tatangelo.