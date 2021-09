Salgono a 53 i ricoveri per Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 04 SET - Sono saliti a 53 i ricoveri per Covid nell'ultimo giorno in Umbria (erano 51 venerdì), otto dei quali (due in più) in terapia intensiva.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 4 settembre, i guariti nelle utlime 24 ore sono 114, ma si registra un altro decesso (1.434 in tutto dall'inizio della pandemia).

I nuovi casi di positività accertati sono 100. Sono stati analizzati 5.174 test antigenici e 1.782 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è quindi pari a 1,43 per cento.

Gli attualmente positivi scendono da 1.690 a 1.675. (ANSA).