Tornano gli Avanti tutta days dedicati a Leonardo Cenci

Tre giorni di festa dedicati a Leonardo Cenci, all'insegna di sport, salute e solidarietà, ma anche sicurezza, scuola e sostenibilità sono quelli in programma dal 10 al 12 settembre, al Barton park di Perugia con la nona edizione degli 'Avanti tutta Days', la festa dello sport e della socialità ideata dal giovane e dopo la sua scomparsa portata avanti dall'associazione da lui fondata.

"Presentiamo - ha detto Federico Cenci, di Avanti Tutta Onlus - un'edizione che fa un salto di qualità importantissimo, rafforzando la propria identità di bene e di solidarietà, intrecciando proficue relazioni con radicate realtà locali che, come Avanti tutta, sono impegnate per lavorare per il bene dei cittadini".

"Questo è un appuntamento che non si può mancare - ha affermato la presidente della Regione Donatella Tesei - e rappresenta la continuità dell'opera straordinaria che ha portato avanti Leo quando era in vita. Una manifestazione che mette la vita al centro in ogni sua declinazione. Il messaggio di Leonardo è talmente attuale che per me è come se fosse ancora qui presente. La sua energia, oggi trasferita nel lavoro che sta portando avanti la sua associazione, è straordinaria. Era talmente viva la sua forza che l'ha trasmessa a tanti".

"Questa - ha sottolineato Giannico - è una iniziativa importante e lo dimostra l'entusiasmo e l'interesse che suscita nella cittadinanza perugina e non solo. Ci consente inoltre questo anno di raggiungere un obiettivo importante che è quello della realizzazione della nuova sala di attesa del day hospital oncologico con una raccolta fondi che ovviamente parte anche da queste importanti iniziative di sensibilizzazione".

Confermati quasi 100 stand e associazioni ospiti e, per la prima volta, ci sarà un punto dedicato alle iniziative di Avanti tutta.

Presente anche uno spazio dell'Università degli Studi di Perugia, partner di Avanti tutta e che, con il rettore Maurizio Oliviero, è anche tra gli organizzatori del convegno nazionale sulla Rete oncologica dell'Umbria previsto per sabato 11.

