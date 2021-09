Pavanelli, Ciprini e De Luca (M5s) in visita a carcere Terni

(ANSA) - PERUGIA, 03 SET - La senatrice Emma Pavanelli, la deputata Tiziana Ciprini e il consigliere regionale Thomas De Luca (M5s) hanno fatto visita alla casa circondariale di Terni.

"E' solo la prima tappa di una serie di visite per conoscere da vicino la situazione reale nei carceri dell'Umbria", hanno spiegato in una nota.

"Abbiamo iniziato da Terni dove abbiamo avuto un lungo colloquio con il direttore e con il comandante i quali ci hanno illustrato le criticità interne, alcune dipendono da decisioni nazionali ed altre dalla nostra regione come le criticità del servizio sanitario interno. Uno dei problemi maggiori rimane il percorso di accompagnamento post detenzione con l'obiettivo di reinserimento nella società. Infatti ancora oggi la maggior parte dei detenuti condannati sono recidivi. Ci siamo impegnati a trovare soluzioni con gli enti preposti", hanno concluso i tre esponenti M5s. (ANSA).