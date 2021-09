Mostra Mercato libro antico e stampa antica a C. di Castello

(ANSA) - PERUGIA, 03 SET - A Città di Castello, a Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, la storia parla attraverso le rarità in vetrina alla 21/a edizione della Mostra mercato nazionale del libro antico e della stampa antica, che, nel rispetto dei protocolli anti-Covid 19, fino a domenica 5 settembre ospita 35 qualificati espositori provenienti da tutta Italia e dall'estero.

L'evento, promosso dalla Fondazione Palazzo Vitelli a Sant'Egidio con il patrocinio del Comune e della Regione, si è aperto proprio nel segno della storica famiglia tifernate dei Vitelli, grazie all'opera "Constantino Cesare…de li scelti et utilissimi documenti de l'agricoltura", la traduzione dal latino da parte di Niccolò Vitelli di testi sull'agricoltura portata dall'italiano Duccio Berio direttamente da Parigi. Altro tifernate protagonista dell'evento sarà Alberto Burri, attraverso alcune grafiche che presentano una parte importante della sua produzione. Nell'anniversario dei 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte a calamitare l'attenzione degli appassionati sarà la rarissima prima carta d'Italia fatta eseguire dal celebre condottiero a Bacler d'Albe nel 1798, che i visitatori possono ammirare all'ingresso alla mostra nella sua dimensione originaria di oltre tre metri per lato grazie all'umbro Sergio Trippini. "Quest'anno abbiamo davvero opere molto rare di grandissimo valore", afferma il curatore della mostra, Giancarlo Mezzetti, sottolineando come "la qualità degli espositori e degli oggetti sia il tratto distintivo di questa edizione". L'ingresso è libero, con l'obbligo di esibire il Green pass.

I visitatori potranno ammirare manoscritti, libri rari, atlanti, incisioni di antichi maestri, stampe decorative, opere cartografiche e fotografiche. (ANSA).