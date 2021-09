Ferisce giovane a coltellate durante una lite, arrestato

(ANSA) - PERUGIA, 03 SET - Avrebbe ferito a coltellate un altro giovane durante una lite in strada a Perugia, in via Campo di Marte, un nigeriano di 22 anni, che è stato arrestato dalla polizia. La vittima, un suo connazionale di 26 anni, è in ospedale con profondi tagli alle mani.

Alla centrale operativa della questura è giunta, poco dopo la mezzanotte, la segnalazione della violenta lite tra due persone.

Sul posto sono giunte due pattuglie della squadra volante che hanno notato un ragazzo africano che nel tentativo evidente di difendersi, cercava a fatica di trattenere un altro giovane, anch' egli africano, armato di un bastone.

Gli agenti, dopo averli separati, si sono accorti che uno dei due - nigeriano di 26 anni - aveva una mano ferita. Lo stesso giovane ha indicato come responsabile l'altro ragazzo lì presente. Il ventiseienne è stato trasportato in ospedale, dove gli sono state riscontrate profonde ferite da taglio alle mani ed è stato ricoverato.

Il presunto responsabile - trovato anche in possesso di sette involucri contenenti eroina e cocaina - al termine degli accertamenti della polizia è stato arrestato per lesioni aggravate e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso, inoltre, è stato indagato per possesso di oggetti atti ad offendere. (ANSA).