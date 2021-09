A Perugia più di mille candidati per iscrizione a Medicina

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 03 SET - Sono in corso regolarmente, in uno nei padiglioni del centro fieristico di Bastia Umbra, le procedure per la prova selettiva di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria.

I 1.037 candidati per accedere alla maxi aula devono esibire il Green pass all'ingresso e indossare mascherine Ffp2. Al momento non si registrano casi di candidati che si rifiutano di esibire la documentazione richiesta. Tutti gli aspiranti medici sentiti dall'ANSA si dicono favorevoli alla certificazione e molti auspicano "l'obbligo vaccinale".

Presso l'Università degli Studi di Perugia sono 330 i posti disponibili per il corso di Medicina e 30 per Odontoiatria.

(ANSA).