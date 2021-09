Indagini su cadavere carbonizzato in auto, esclusa violenza

(ANSA) - ACQUASPARTA (TERNI), 02 SET - Non sono fin qui emersi elementi che possano far ipotizzare una morte violenta dalle prime indagini avviate dai carabinieri dopo il ritrovamento, avvenuto nella notte, di un cadavere carbonizzato all'interno di un'auto in fiamme lungo la strada tra Acquasparta e Firenzola, nei pressi del bivio per Casteldelmonte. Potrebbe trattarsi di una donna ma il corpo non è stato ancora identificato con certezza.

Gli accertamenti sulla cause della morte, coordinate dal sostituto procuratore Marco Stramaglia, proseguono comunque per fare piena luce sulle modalità dell'incendio.

A individuare il corpo sono stati i vigili del fuoco di Terni durante le operazioni di spegnimento dell'auto in fiamme. La vettura era a bordo strada e l'allarme dato da automobilisti di passaggio. (ANSA).