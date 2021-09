Fermato minorenne positivo Covid che prova a prendere aereo

(ANSA) - PERUGIA, 02 SET - Si è presentato all'aeroporto di Perugia con un biglietto per imbarcarsi su un aereo diretto nel suo Paese ma un minorenne è risultato già positivo al Covid. A individuarlo è stata la polizia durante i servizi di controllo dedicati al contenimento della pandemia. Con particolare attenzione alle aree di grande trasporto pubblico come la stazione ferroviaria e l'aeroporto.

Dagli accertamenti è emerso che il minorenne risultava inottemperante all'obbligo di isolamento imposto dall'Asl.

Entrato in Italia insieme ai genitori con un volo proveniente da una capitale straniera, dopo i cinque giorni obbligatori di isolamento domiciliare si è sottoposto a tampone dal quale è emersa la positività.

Il flusso di informazioni fra le Autorità sanitarie e la polizia di Stato - sottolinea la Questura -, nonché il costante aggiornamento delle banche dati, ha permesso agli agenti impegnati all'aeroporto di Sant'Egidio, di individuare il ragazzo, mentre i genitori erano rimasti a Perugia.

Il minorenne è stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria, affidato ai genitori e posto in quarantena. (ANSA).