Bollino "Live Orvieto" per strutture turistiche in regola

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 02 SET - Un bollino di regolarità amministrativa per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere del territorio è la misura a garanzia di turisti e visitatori che sarà introdotta dal Comune di Orvieto, frutto del lavoro congiunto tra gli uffici dell'ente e gli operatori del settore.

Ad illustrare i dettagli ai rappresentanti delle associazioni di categoria del comparto turistico, artigianale e agricolo interessate dal provvedimento il sindaco e assessore al Turismo, Roberta Tardani, insieme alle responsabili del servizio Turismo e tributi del Comune. Le strutture che faranno regolarmente le comunicazioni sui flussi turistici e sui relativi versamenti sull'imposta di soggiorno - è stato spiegato - potranno fare domanda del bollino "Live Orvieto", con il numero univoco della licenza e l'anno in corso da poter esporre e impiegare nel materiale pubblicitario.

Unitamente a questo, sono partite proprio in questi giorni le verifiche tese a far emergere eventuali situazione di irregolarità e di abusivismo. L'ufficio Turismo, con l'ausilio dell'ufficio Tributi e del Suape, sta incrociando i dati delle attività registrate sul portale dell'imposta di soggiorno con quelle iscritte all'elenco regionale, confrontandoli inoltre con le strutture presenti sulle più importanti piattaforme on-line di prenotazione. Le eventuali discrepanze che emergeranno rispetto alle attività dovranno essere chiarite e risolte con gli uffici competenti. Spetteranno poi alla polizia locale i controlli mirati sulle strutture irregolari o non censite negli elenchi comunali e regionali. Questa attività - è stato spiegato - va incontro alle richieste degli operatori del settore ricettivo per contrastare il fenomeno delle irregolarità e dell'abusivismo.

Tra gli scopi del provvedimento, è stato sottolineato, non c'è soltanto la volontà di combattere la concorrenza sleale, ma anche la capillare diffusione del nuovo brand turistico della città e del portale istituzionale di promozione turistica www.liveorvieto.com, destinato sempre più a diventare punto di riferimento e strumento a servizio degli operatori della città.

(ANSA).