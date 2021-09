Questore Perugia accoglie nuovo capo Gabinetto

(ANSA) - PERUGIA, 01 SET - Il questore della provincia di Perugia, Antonio Sbordone, ha accolto il nuovo capo di Gabinetto, Maria Letizia Tomaselli, e il dirigente della Sezione polizia stradale, Francesco Cipriano.

Tomaselli, entrata a far parte della polizia di Stato nel 1991 annovera tra i propri incarichi quello di dirigente della Divisione Pasi della questura di Arezzo, dalla quale proviene, e di quella di Perugia dove ha guidato anche l'Upgsp, l'Ufficio immigrazione ed è stata vice capo di Gabinetto.

Cipriano prende il posto di Elena De Angelis collocata in quiescenza. E' entrato nella polizia di Stato nel 1994 assegnato al sesto Reparto mobile di Genova. Nel proprio percorso professionale, annovera importanti incarichi nell'ambito della stradale, tra cui la dirigenza delle sezioni di Benevento, Latina, Chieti, Forlì-Cesena, Potenza e Ancona, quest'ultima come ultima sede prima dell'assegnazione presso il Capoluogo perugino.

Il questore ha rivolto gli auguri di buon lavoro ai due funzionari. (ANSA).