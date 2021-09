Per ospedale Perugia nuova ambulanza ultima generazione

(ANSA) - PERUGIA, 01 SET - L'ospedale di Perugia dispone ora di una nuova ambulanza di ultima generazione, la prima in Umbria, con il cambio automatico. E' stata inaugurata nel piazzale del pronto soccorso dell'ospedale, dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera Marcello Giannico.

Presenti alla cerimonia anche la direttrice amministrativa Cristina Clementi, il responsabile della Centrale regionale del 118, Francesco Borgognoni, il coordinatore autisti delle ambulanze, Paolo Piergiovanni, e il direttore del Dipartimento di emergenza e urgenza, Paolo Groff.

Una delle principali caratteristiche del mezzo è- spiega il Santa Maria della Misericordia - la dimensione ridotta (194 centimetri di larghezza), "ideale" per il passaggio dell'ambulanza nelle strette strade e nei vicoli del centro storico perugino. All'interno, l'allestimento tecnologicamente avanzato risulta più compatto per adattarsi meglio agli spazi.

L'ambulanza dispone di tutti gli strumenti necessari per il soccorso "altamente specialistico" e la tecnologia permette, in telemedicina, di eseguire l'elettrocardiogramma e l'invio, in tempo reale, dei parametri vitali alla struttura di Terapia intensiva cardiologica dell'ospedale di Perugia. (ANSA).