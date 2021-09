Nessun problema nelle scuole dell'Umbria per il Green pass

(ANSA) - PERUGIA, 01 SET - "L'introduzione del Green pass per accedere agli ambienti degli istituti scolastici umbri, al momento, non ha creato alcun problema. All'Ufficio scolastico regionale non è giunta alcuna segnalazione di criticità": a dirlo all'ANSA è la dirigente dello stesso Usr, Antonella Iunti.

"L'obiettivo di tutti è garantire per l'intero anno scolastico le lezioni in presenza e ci stiamo adoperando perché i nostri alunni possano frequentare le lezioni all'interno delle proprie aule nella massima sicurezza", ha aggiunto.

Anche all'assessorato regionale all'Istruzione "non è arrivata alcuna segnalazione in merito a possibili disguidi per l'introduzione del green pass". Lo ha confermato sempre con l'ANSA l'assessore Paola Agabiti. (ANSA).