Gentiloni, transizione climatica strettamente legata a Pnrr

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 01 SET - "La transizione climatica è strettamente legata al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il successo del quale è fondamentale per l'intera Europa. Un eventuale fallimento italiano nella stessa transizione sarebbe un fallimento per tutto il continente": è quanto ha detto il commissario europeo Paolo Gentiloni, in un video messaggio inviato al "Festival della soft enonomy" di Symbola e Sacro convento che ha preso il via ad Assisi.

Gentiloni ha sottolineato l'importanza dell'impegno messo in campo dall'Unione europea per favorire "la transizione ambientale, facendo anche uno sforzo di coesione per lasciare sole quelle comunità ribatte più indietro proprio su queste tematiche". (ANSA).