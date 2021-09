Alla scuola primaria Di Vittorio l'atelier "Idee in volo"

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 01 SET - E' stato inaugurato alla scuola primaria "Di Vittorio" di Umbertide l'atelier "Idee in volo", un nuovo ambiente di apprendimento polifunzionale concepito per stimolare la creatività e la manualità dei bambini. L'idea è di sfruttare l'ampio spazio dell'ex aula mensa, valorizzandolo ma soprattutto conferendogli un aspetto innovativo e stimolante, adatto ad accogliere le idee e a fornire ai bambini gli strumenti necessari per le loro creazioni.

L'interno è stato quindi suddiviso in cinque aree: una zona legata ad attività che vanno dal tinkering, al making e al coding, in cui è possibile la progettazione con l'uso di strumenti digitali; l'angolo della creatività che si richiama al principio di Bruno Munari; l'area del "fare" dove i bambini hanno a disposizione diversi attrezzi, come quelli da falegname, per creare oggetti con materiali di recupero ma dove possono anche realizzare libri fatti a mano; una parte dedicata alla robotica e al digitale dove possono elaborare i propri progetti attraverso l'uso di queste tecnologie e dove è stata collocata una stampante 3D; e infine uno spazio musicale con una lavagna a pentagramma, un proiettore interattivo e oggetti musicali creati dagli stessi alunni nel corso degli anni.

L'atelier "Idee in volo" si caratterizza anche per la presenza di piante che rientrano nel percorso da sempre promosso dal secondo circolo e rivolto alla cura e al rispetto dell'ambiente.

"Sono molto soddisfatta - ha dichiarato la dirigente scolastica uscente, Angela Monaldi - perché questo ambiente valorizza la creatività dei bambini in tutte le sue forme, facendo in modo che si possano concretizzare effettive sinergie e conoscenze specifiche che in un'aula classica non potrebbero verificarsi. Oggi i nostri figli hanno esigenze diverse e specifiche, necessitano quindi di spazi idonei allo sviluppo della loro fantasia, dove possano esprimersi liberamente, ma soprattutto in cui si possa 'fare' in maniera concreta. Per questo è necessario che ad accoglierli ci sia una scuola dinamica e rivolta al cambiamento".

All'inaugurazione erano presenti il vice sindaco Annalisa Mierla e l'assessore Alessandro Villarini oltre ad alcuni docenti e al personale della scuola. (ANSA).