Si rafforza sinergia ospedale Terni-Fondazione Carit

(ANSA) - TERNI, 31 AGO - Migliorare i livelli sanitari dell'ospedale, portando ad un "salto di qualità" in efficacia ed efficienza: è con questo obiettivo, grazie ad un finanziamento di 80 mila euro stanziato dalla Fondazione Carit, che l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni ha introdotto il protocollo Hta, Health technology assessment. Le risorse impiegate danno seguito alla sinergia già esistente tra l'ente e l'azienda ospedaliera che, in passato, ha portato alla realizzazione di progetti sul fronte strutturale dell'ospedale.

"La Fondazione Carit - ha spiegato durante una conferenza stampa il presidente, Luigi Carlini - ha deciso di finanziare il progetto Health technology assessment avendone colto e apprezzato la dimensione di forte innovazione tecnologica. Siamo convinti che, una volta implementato, porterà un deciso miglioramento delle prestazioni sanitarie, una loro migliore e più rapida accuratezza e appropriatezza, con vantaggi sensibili per i cittadini, per l'efficienza del servizio e per la società nel suo complesso".

Ringraziando la Fondazione Carit "per la costante attenzione nei riguardi dell'ospedale di Terni e, di conseguenza, nei confronti di tutta la sanità umbra", il direttore generale del Santa Maria, Pasquale Chiarelli, ha spiegato che il progetto Hta ha "l'obiettivo di far compiere un salto organizzativo verso una maggiore efficacia ed efficienza nell'uso delle tecnologie, in un momento storico che, nella sua drammaticità, deve essere vissuto anche come opportunità di evoluzione e rilancio".

Nello specifico, il progetto permetterà all'azienda ospedaliera di allinearsi "ai migliori standard sanitari proposti a livello nazionale". "La strategia della direzione del Santa Maria - ha concluso Chiarelli - è puntare ad avere un ufficio tecnico sempre più all'avanguardia, per offrire risposte sempre più efficaci a tutte le esigenze dei professionisti e delle persone malate". (ANSA).