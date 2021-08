Ospedale Perugia promuove concorso letterario sul Covid

(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - E' rivolto a coloro che hanno vissuto l'esperienza del Covid all'ospedale di Perugia, pazienti, caregiver, familiari e personale, il premio letterario "Io c'ero… il tempo sospeso" promosso dalla stessa Azienda ospedaliera del capoluogo umbro.

I partecipanti - spiega il Santa Maria della Misericordia - avranno la possibilità di mettere nero su bianco le proprie emozioni e condividerle, "in un percorso in cui le parole diventano narrazione e rielaborazione del proprio dolore. Una preziosa testimonianza di un momento epocale che ha rivoluzionato la nostra vita".

Il premio è suddiviso in due sezioni. Una è aperta a tutti i dipendenti o convenzionati dell'ospedale di Perugia, volontari o operatori, mentre nell'altra possono partecipare i pazienti ricoverati durante il Covid. I racconti potranno essere scritti dal protagonista della storia oppure da un parente, da un caregiver o da un familiare, purché maggiorenni.

Le opere saranno valutate da una commissione di esperti.

