(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - In calo i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 54, tre in meno di lunedì, mentre restano sei i ricoverati nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione secondo il quale sono tre i nuovi morti per il virus, 1.433 dall'inizio della pandemia.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 74 nuovi positivi e 115 guariti, con gli attualmente positivi ora 1.684, 44 in meno.

Sono stati analizzati 2.580 tamponi e 4.553 test antigenici, con un tasso di positività dell'uno per cento (era 1,1 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).