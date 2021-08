Gattina donata ad anziani Sodalizio San Martino

(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - Una gattina tigrata di nome Dolly è stata donata dallo Sportello a 4 zampe della Provincia di Perugia agli ospiti della residenza per anziani Sodalizio di San Martino. La struttura ha infatti aderito alla campagna "Adotta un gatto".

Secondo la Provincia è ormai appurato che la pet therapy per gli anziani migliora considerevolmente le condizioni di vita della persona, stimolandone il benessere fisico e psicologico. La campagna è quindi nata da un ordine del giorno approvato dal Consiglio provinciale ed è rivolta in particolare agli anziani del territorio, con lo scopo sia di migliorare le condizioni di vita degli animali che di lenire il senso di solitudine delle persone, rendendo quest'ultime consapevoli della propria utilità ad aiutare esseri in difficoltà.

Il Sodalizio di San Martino è stato il primo ad aderire al progetto. "Sono dieci anni - ha raccontato l'assistente sociale della struttura Felicia Spiaggia - che accogliamo sia cani che gatti, oltre a concedere agli ospiti la possibilità di tenere nel proprio alloggio un amico peloso. Per Dolly abbiamo già trovato una sistemazione e a turno gli ospiti andranno a trovarla per giocarci, farle compagnia e darle da mangiare".

"Siamo molto felici di avere con noi una piccola gattina desiderosa di coccole - ha detto nonna Ida -; la maggior parte delle persone che risiedono nella struttura ha ricordi legati agli amici a quattro zampe ed è bello tornare a vivere quelle emozioni".

"Siamo molto contenti di questa adozione speciale - ha affermato Melania Roscini, referente dello Sportello a 4 Zampe -, una bella storia da raccontare con protagonista una gattina abbandonata che ha trovato una casa e tanto amore, ma allo stesso tempo diventa una fonte di energia per le persone della casa di riposo". (ANSA).