Apericerca 2021 in cinque città dell'Umbria

Tutto pronto per settembre all'insegna di Apericerca 2021, iniziativa promossa dall'Università degli Studi di Perugia in collaborazione con Psiquadro, uno dei pre-eventi di Sharper, la Notte europea dei ricercatori, che proporrà cinque appuntamenti in altrettante città umbre. 'Aperitivi scientifici' per soddisfare la curiosità dei partecipanti sui temi di scienza in programma dal 3 al 22 settembre e vedranno protagonisti sei ricercatori dell'Ateneo.

La prima tappa, venerdì 3 settembre a Castiglione del Lago, alle 18, in Piazza Mazzini, sarà dedicato al tema "Il lago Trasimeno alla prova dei cambiamenti climatici", con relatori saranno Andrea La Porta e Alessandro Ludovisi.

Il 9 settembre ad Assisi, in piazza Matteotti, Apericena tratterà del Buddhismo che sfida la modernità, con Ester Bianchi.

Il 16 settembre la rocca medievale di Passignano sul Trasimeno ospiterà Salto di specie, i microrganismi che "saltano" dall'animale all'uomo possono causare malattie definite zoonosi.

Con Patrizia Casagrande Proietti.

Il 22 settembre a Terni, in piazza della Repubblica, si parlerà dell'Elettronica che non ti aspetti, alla scoperta dell'evoluzione guardando al futuro, come sarà e cosa comporterà, con Luca Roselli.

A Perugia appuntamento il 22 settembre in piazza Birago con Ricordi perduti, un viaggio nei meccanismi che stanno alla base della nostra capacità di ricordare, con Massimiliano Di Filippo.

