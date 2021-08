Consiglio di Stato respinge istanza De Augustinis

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - Anche il Consiglio di Stato conferma che Umberto De Augustinis non è più sindaco di Spoleto.

I giudici hanno infatti confermato il rigetto della richiesta di sospensiva dei provvedimenti del Tar che aveva respinto la richiesta di congelare gli effetti della sfiducia nei suoi confronti decisa dal Consiglio comunale.

Decisione impugnata da De Augustinis davanti al Consiglio di Stato. Che ha però respinto il ricorso. Accogliendo la richiesta avanzata da alcuni consiglieri costituiti in giudizio con l'avvocato Giuseppe Caforio e Massimo Marcucco.

Il Comune di Spoleto andrà ora a elezioni come previsto. (ANSA).