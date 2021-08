Prima edizione manifestazione "Sport testimone di carità"

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - Si è tenuta a Spoleto la prima edizione di "Sport testimone di carità", evento promosso dalla Caritas diocesana in collaborazione con la pastorale familiare, quella giovanile e quella liturgico-sacramentale.

"L'obiettivo - afferma in una nota della dicesi don Edoardo Rossi, direttore della Caritas - è stato quello di trasmettere ai partecipanti un modo essenziale di vivere lo sport, nella sana competizione, nel valorizzare tutti i componenti della squadra. Lo sport include. E compito della Caritas è anche quello d contribuire a riportarlo ai suoi veri valori".

Hanno aderito diversi bambini, adolescenti e giovani che si sono cimentanti con il calcio, la pallavolo, la boxe, la staffetta, il salto in lungo, la gincana, il vortex. La giornata si è conclusa con la messa celebrata dall'arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo nella parrocchia del Sacro Cuore a Spoleto. Nell'omelia il presule ha sottolineato che "carità significa essere qualcuno per gli altri. Lo sport insegna ad avere una disciplina, ad essere fedeli ad un progetto, trasmette la ricchezza di fare squadra e stare insieme prendendosi cura gli uni per gli altri. L'importante non è essere primi, ma essere in campo tutti insieme. Dalle regole dello sport impariamo che è necessario ad avere delle regole per la nostra vita. Carità allora - ha concluso l'arcivescovo - non è solo l'aiuto materiale a chi è in difficoltà, ma è anche trasmissione di valori come l'accoglienza reciproca e il bene di tutti". (ANSA).