Norcia, Consiglio comunale approva agevolazione Tari 2021

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - Il Consiglio comunale di Norcia ha approvato l'agevolazione della Tari 2021, relativa alle utenze non domestiche, per emergenza Covid 19, ai sensi del D.l. 73 del 25/5/21 attraverso il quale sono stati assegnati 17.460 euro allo stesso Comune. Ai beneficiari - riferisce na nota dell'ente - sarà applicata una riduzione del 40% e tale agevolazione sarà riscontrata già nel ruolo Tari di prossima emissione riferito al 2021.

"A riguardo - ricorda la nota - il Consiglio aveva già approvato il 31 dicembre 2020 un'importante manovra a sostegno delle attività costrette alla chiusura, come riportato da Dpcm, a causa della crisi pandemica mettendo a disposizione da Bilancio importanti risorse, così come avvenuto ad esempio per la 'solidarietà alimentare'". (ANSA).