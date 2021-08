Imbrattato il busto di Guglielmo Miliocchi a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - Un gesto di vandalismo è stato compiuto a Perugia, dove è stato imbrattato il busto dell'antifascista Guglielmo Miliocchi, situato nei giardini Moretti Caselli in via Indipendenza. Lo riferisce una nota del Comune.

"L'atto vandalico - si legge nella nota - condannato decisamente da tutta l'Amministrazione, offende la comunità perugina e sarà oggetto di indagine accurata da parte della polizia locale per arrivare al più presto agli autori". (ANSA).