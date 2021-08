A Narni sconto 100 euro su abbonamenti trasporto pubblico

(ANSA) - NARNI (TERNI), 30 AGO - Cento euro di sconto su tutti gli abbonamenti validi per gli autobus di trasporto pubblico locale: è la misura assunta dal Comune di Narni, che ha deciso una riduzione annua per gli abbonamenti scolastici, sia locali che extraurbani fra Narni e Terni, per gli ordinari e per quelli riservati agli over 65.

L'assessore comunale alla Mobilità, Alfonso Morelli, spiega in una nota che lo sconto è stato possibile utilizzando parte dei fondi del piano straordinario per il miglioramento della qualità dell'aria nella Conca ternana. La riduzione verrà riconosciuta immediatamente in fase di acquisto dell'abbonamento. Sempre l'assessore preannuncia poi altre novità per quanto riguarda ulteriori incentivi sulle corse urbane, gli spostamenti casa-lavoro e quelli casa-scuola. (ANSA).