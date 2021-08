A l via il 13/o pellegrinaggio "Il Sentiero di Francesco"

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - Viandanti di nuovo in cammino in Umbria, per non rinunciare al messaggio di riconciliazione che ormai dal 2009 anima il pellegrinaggio "Il Sentiero di Francesco". È con questa premessa che il vescovo di Gubbio, mons. Luciano Paolucci Bedini, e il gruppo organizzatore dell'evento hanno deciso di confermare la 13/a edizione dell'itinerario a piedi tra Assisi, Valfabbrica e Gubbio, sui passi del Santo Patrono d'Italia, che ormai da consuetudine, si svolgerà nei giorni 1-2-3 settembre.

"Un appuntamento che la diocesi eugubina - si legge in una sua nota - non ha voluto disattendere, poiché è in questo tempo sospeso e pieno di incertezze che l'umanità sta attraversando, che si deve testimoniare ancora con più vigore, che la speranza vince sempre". Sarà un cammino libero e spontaneo, pronto ad accogliere tutti i pellegrini che potranno organizzarsi autonomamente.

Il primo settembre, alle ore 8,30, i pellegrini si ritroveranno ad Assisi, in piazza del Vescovado. Seguirà il saluto da parte dell'arcivescovo vescovo Domenico Sorrentino, all'interno del santuario della Spogliazione. L'arivo a Valfabbrica sarà intorno alle ore 16; seguirà la celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale.

Il 2 settembre, alle ore 8,30, i pellegrini si incammineranno da Valfabbrica alla volta dell'eremo San Pietro in Vigneto, dove giungeranno alle ore 17. Il 3 settembre, ultimo tratto di cammino. L'arrivo a Gubbio, nel parco della Riconciliazione, è previsto per le ore 15,30. Alle ore 17, il vescovo Paolucci Bedini, presiederà la messa conclusiva nella chiesa di San Francesco.

Anche quest'anno, la Coldiretti dell'Umbria garantisce l'allestimento di punti ristoro con frutta e prodotti della terra messi a disposizione dalle aziende del territorio. (ANSA).