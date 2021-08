Tiro a volo: Trofeo Nando Rossi a De Filippis e Chianese

(ANSA) - MASSA MARTANA, 29 AGO - 'Gimbo' Tamberi e Mutaz Barshim, saltatori in alto entrambi oro a Tokyo 2020, fanno scuola e adesso anche atleti di altri sport decidono di condividere la vittoria anziché dar vita a uno spareggio.

E' successo oggi al Tav Umbriaverde, dove si è svolto il Memorial Nando Rossi, tradizionale appuntamento del tiro a volo a cui hanno preso parte ben 696 tiratori senza distinzioni di età, categorie o sesso.

Al termine delle quattro serie per un totale di cento piattelli, gli azzurri Mauro De Filippis, reduce dai Giochi di Tokyo, e Alessandro Chianese hanno chiuso alla pari con il punteggio di 97, davanti a Erminio Frasca e Silvana Stanco con 96. De Filippis e Chianese avrebbero quindi dovuto disputare uno shoot off, lo spareggio, sul campo 4 dell'impianto umbro, ma dopo aver parlato con i giudici hanno deciso di condividere la vittoria, applauditi dal pubblico presente, e il trofeo intitolato all'ex tiratore poi presidente del Coni Umbria è stato quindi assegnato a pari merito. (ANSA).