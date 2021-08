Appello Coletto a chi 'cura' anziani, vaccinatevi

(ANSA) - PERUGIA, 29 AGO - "Dopo avere vaccinato anziani e fragili è ora importante che anche chi si prende cura di loro a casa sia immunizzato contro il Covid": è un appello a badanti e a tutto il personale impegnato nelle attività di assistenza che ancora non si è vaccinato quello che rivolge l'assessore alla Sanità della Regione Umbria Luca Coletto. Lo fa attraverso l'ANSA.

"Nella prima fase della campagna - ricorda Coletto - abbiamo dedicato particolare cura alla vaccinazione degli anziani e dei caregiver nelle strutture pubbliche e private. Siamo stati una delle regioni che ha permesso di somministrare le dosi fino a quattro persone per ogni fragile mentre le altre avevano scelto di non consentirlo per più di uno o due. Ora è importante che si vaccinino anche tutti i soggetti che li assistono a casa.

Bisogna continuare a usare tutte le precauzioni necessarie per prevenire la pandemia ma gli anziani hanno diritto ad avere accanto persone che siano vaccinate. Bisogna continuare a fare attenzione perché sarebbe un peccato vanificare tutto il lavoro fatto finora. Le dosi ci sono e vanno utilizzate".

Altra categoria alla quale la Regione presta massima attenzione sono i ragazzi. "Anche per loro - spiega - è importante che la vaccinazione sia la più diffusa possibile.

Stiamo ottenendo comunque discreti risultati. Un lavoro importante in vista dell'inizio dell'anno scolastico che sarà di certo più sicuro di quello passato".

"L'Umbria - ha concluso Coletto - è tra le regioni italiane dove si è più vaccinato e, grazie all'impegno del nostro personale sanitario, si sta facendo un buon lavoro". (ANSA).