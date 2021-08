Un'infiorata per l'insediamento del nuovo vescovo di Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - Il 28 agosto il nuovo vescovo di Foligno Domenico Sorrentino, prima di raggiungere la chiesa di San Giacomo per la cerimonia ufficiale di insediamento, ha fatto tappa a Spello, nella chiesa di Santa Luciola nella frazione di Capitan Loreto, dove circa 15 infioratori avevano realizzato una piccola infiorata di circa due metri quadrati dedicata al suo ingresso in diocesi.

Mentre camminava sopra l'opera - riferisce una nota dei pronotori dell'iniziativa- mons. Sorrentino era visibilmente emozionato e sorpreso dell'inaspettato omaggio che ha molto apprezzato. Ad accoglierlo insieme a un gruppo di cittadini spellani, il parroco don Diego Casini e il vicesindaco Guglielmo Sorci, che hanno portato i saluti della città al prelato.

Il bozzetto dell'opera floreale ha come simbolo centrale lo stemma del vescovo entrante, a destra San Francesco che rappresenta Assisi la città da cui proviene, e a sinistra il campanile di Santa Maria Maggiore simbolo di Spello.

Il presidente dell'associazione Le infiorate di Spello, Mirko Di Cola, ringrazia - nella nota - tutti gli infioratori che con passione e dedizione hanno realizzato l'opera. (ANSA).